Özel hastanelerin acil servislerine başvuranlar, durumları 'acil hal' kapsamına giriyorsa ücret ödemiyor. Hangi durumlar kapsamda, her hastaneye başvuru yapılabilir mi? İşte sorularınızın yanıtları...
ACİL OLARAK HASTANEYE BAŞVURDUĞUMUZDA ÜCRET ALINIR MI?
Acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/ veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumlardır. Değerlendirme sonrası acil hal kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınmaktadır.