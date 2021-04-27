

Acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/ veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumlardır. Değerlendirme sonrası acil hal kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınmaktadır.