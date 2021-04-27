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    hastanelerin acil servislerine başvuranlar para ödemez! Her hastaneye başvuru yapılabilir mi? İşte detaylar

    hastanelerin acil servislerine başvuranlar, durumları '' kapsamına giriyorsa ücret ödemiyor. Hangi durumlar kapsamda, her hastaneye başvuru yapılabilir mi? İşte sorularınızın yanıtları...

    Acil hasta ücret ödemez

    Özel hastanelerin acil servislerine başvuranlar, durumları 'acil hal' kapsamına giriyorsa ücret ödemiyor. Hangi durumlar kapsamda, her hastaneye başvuru yapılabilir mi? İşte sorularınızın yanıtları...

    ACİL OLARAK HASTANEYE BAŞVURDUĞUMUZDA ÜCRET ALINIR MI?


    Acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal tanımı ise ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren hayatın ve/ veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı durumlardır. Değerlendirme sonrası acil hal kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınmaktadır.

        KANSER HASTALARI ÜCRET ÖDER Mİ?


        Kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinden de hiçbir ilave ücret alınamaz.



        SGK'LILAR HER HASTANEYE MÜRACAAT EDEBİLİR Mİ?


            Genel sağlık sigortalıların SGK anlaşması olan hastanelere başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise acil haller nedeni ile başvurulabilir.

            ACİL SERVİSLERE MÜRACAATLARDA KATILIM PAYI ALINIR MI?
            Acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamaz.

            COVİD-19 ÜCRETSİZ KAPSAMDA MI?
            Pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil kapsamına alınmıştır.

                HAKSIZ PARAYI ŞİKAYET EDİN
                Eğer hastane ücret alınmaması gerektiği halde sizden para istiyorsa işlemlerin yer aldığı faturayla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'ne ya da Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi Özel hastanelerin acil servislerine başvuranlar para ödemez! Her hastaneye başvuru yapılabilir mi? İşte detaylar