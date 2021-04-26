Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıp kapanacak? 29 Nisan- 17 Mayıs market çalışma saatleri değişti!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Kabine gündeminde koronavirüs vakalarındaki son durum görüşüldü. Bu bağlamda yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki,Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta açılıp kapanacak?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Başkan Erdoğan: "Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir."