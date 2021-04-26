



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,76 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 1.444,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 12'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.