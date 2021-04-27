Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilirken piyasalardaki son durum araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda talep kaygılarıyla geriledikten sonra toparlanan petrol fiyatları ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 469,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, yarım, tam, ons altın, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?