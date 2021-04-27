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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 06:30
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    • 28.04.2021 06:30
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    Çeyrek ve gram ne kadar oldu? Süratle değişiyor! 22 ayar bilezik, yarım, tam, ons ...

    her gün yatırımcısı tarafından anbean takip edilirken sabah saatleriyle alış satış fiyatları merak konusu oldu. Dün İstanbul 'da çeyrek 760,00 lira, 3.112,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 469,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin 10 liraya gerilemişti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, yarım, tam, ons altında son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilirken piyasalardaki son durum araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda talep kaygılarıyla geriledikten sonra toparlanan petrol fiyatları ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 469,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, yarım, tam, ons altın, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 469,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.112,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 469,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 472 BİN 10 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 471 bin 700 lirayı, en yüksek ise 474 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 472 bin 10 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 389 milyon 213 bin 433,36 lira, işlem miktarı ise 819,27 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 848 bin 400,58 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI

        Küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyum 2,965.85 dolar ile yeni rekor düzeyine tırmandıktan sonra 2,950 dolar düzeyine döndü.

        Paladyum katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılıyor.

        Talep kaygılarıyla geriledikten sonra toparlanan petrol fiyatları ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasıyla yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Çarşamba günü düzenlenecek aylık teknik toplantısında talep gelişmelerine ilişkin konunun ele alınması bekleniyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.31 artışla 65.37 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.44 artışla 62.31 dolar,

        - altın yüzde 0.09 düşüşle 1,770.70 dolar,

        - gümüş yüzde 0.66 artışla 26.39 dolar,

        - bakır yüzde 2.37 artışla 9.776.00 dolar,

        - platin yüzde 0.59 artışla 1,254.71 dolar,

        - paladyum yüzde 1.11 artışla 2,952.39 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 474 lira, çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3,113 liradan satıldı.
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