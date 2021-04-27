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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 08:19
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    • 28.04.2021 08:19
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    Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere binlerce lira müjdesi! Bu yöntemle para kazanmak oldukça revaçta!

    Eğer el işi ürünleri konusunda yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Tasarlayacağınız, kolye, küpe ve bilekleri satarak para kazanabilirsiniz. Eğer takı tasarımı konusunda bilginiz yoksa üzerinde bulunan kursları izleyerek çeşitli şeyler öğrenebilir ve daha sonrasında tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ürünlerinizin satışı içinse medyayı bir miktar aktif kullanmanız gerekebilir, çünkü daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha fazla ürün satmak sosyal medya ile daha kolay hale gelmektedir. Bu noktada takı tasarımı işinden kazanacağınız para sizin ellerinizde, eğer yaptığınız tasarımlar beğenilirse daha çok para kazanırsınız, yine büyük kitlelere ulaşmanız halinde de aylık ciddi miktarlarda paralar kazabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bu yöntemle para kazanmak oldukça revaçta! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere...

    Ardı ardına açıklandı. İşsizlere, emeklilere, öğrencilere binlerce lira ek gelir müjdesi! Koronavirüs salgını ile konuta kapanılan şu yarıyılda kişiler ev ekonomisine katkı sağlamak için yeni iş fikirleri arıyorlar. Salgından dolayı hasılatların kötüye doğru gitmesi ve bir hayli ürünün maliyetinde yaşanan fahiş çoğalışlar vatandaşları evde kalınan zamanda da kazanç elde etmenin yollarını aramaya itti. Evde ek iş yapmak için günümüzde takip edebileceğiniz bir hayli değişik usul bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; home office, freelance vb. kavramlar iş hayatının yavaş yavaş evlerden yürütülmesini sağlamıştır. Birçok farklı sektörden firma kendi bünyesinde evlere ek iş sunarak yeni bir istihdam alanı yaratmışlardır.

    Evde Davetiye Katlama

    Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir. Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Davetiye katlama işine ek olarak koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı oldukça artan galoşlar için de firmalar katlama işi yaptırabiliyor. İnternet üzerindeki ilanları inceleyerek size uygun işlere başvuru yapabilirsiniz.

    Evde Paketleme ve Üretim İle Para Kazanma

    Evde iş imkanı sağlayan farklı üretim firmaları yer almaktadır. İmalat sektöründe hizmet veren birçok firma özellikle İstanbul gibi şehirlerde yoğun talebi karşılamak adına ürün paketlemesi ve üretimi için iş vermektedir. Evde nikâh şekeri paketleyerek veya basit örgü vb. işler yaparak ek gelir sağlayabilirsiniz. Evde yapılabilecek ek işler arasında paketleme en çok tercih edilenlerden biridir. Aylık olarak bu yöntem sayesinde 600 – 1300 TL arasında bir kazanç sağlamak mümkündür.

        Anket Doldurarak Para Kazanma Yöntemi

        İnternetten anket doldurarak para kazanmak mümkündür. Oturduğunuz yerden bilgisayar başında anket doldurarak gelir sağlamanız mümkündür. Bu yöntem şuan için oldukça düşük ücretlerle yapılmaktadır. Ancak yurtdışında evde yapılan ek işler arasında ilk sırada anket doldurmak gelmektedir. Anket başına yabancı platformlar üzerinden 1 $ – 2 $ kazanmanız mümkündür. Türkiye'de henüz bu sistem yaygın olarak kullanılmamaktadır.

        Öğretmenlik Yaparak Evden Para Kazanmak

        Sanal öğretmenlik ile para kazanmak son yıllarda artış gösteren eğitim uygulamaları ile mümkün hale gelmiştir. Skype gibi uygulamalar üzerinden birçok farklı öğrenciye uygun ücretler karşılığında ders verebilirsiniz. Özellikle yabancı dil seviyeniz iyi derecedeyse internet üzerinden çeşitli uygulamalarla çalışarak evden oldukça iyi bir para kazanmanız mümkündür. Evde yapılabilecek ek işler arasında özel ders vermekte mümkündür. İster teknolojinin imkanlarından yararlanarak ders verebilir isterseniz de evden özel ders vererek ek gelir sağlayabilirsiniz.

        Makale Yazarak Para Kazanma

        İnternette en çok tercih edilen para kazanma sektörlerinden bir tanesi makale yazarlığıdır. Haber siteleri, bloglar ve diğer sitelerin her gün sayısız makaleye ihtiyacı oluyor. İşe başladığınız ilk zamanlarda zorluklar takvim.com.tr yaşamanız oldukça doğal, ancak ilerleyen dönemlerde kendinizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz.

        İnternet üzerinde birçok makale satış sitesi bulunmaktadır. Hazırladığınız makaleleri bu siteler üzerinden satışa çıkararak birisi tarafından alınmasını bekleyebilir veya yine internetteki çeşitli forumlara üye olarak direkt makale satışı yapabileceğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere binlerce lira ek gelir müjdesi! Bu yöntemle para kazanmak oldukça revaçta!