Ardı ardına açıklandı. İşsizlere, emeklilere, öğrencilere binlerce lira ek gelir müjdesi! Koronavirüs salgını ile konuta kapanılan şu yarıyılda kişiler ev ekonomisine katkı sağlamak için yeni iş fikirleri arıyorlar. Salgından dolayı hasılatların kötüye doğru gitmesi ve bir hayli ürünün maliyetinde yaşanan fahiş çoğalışlar vatandaşları evde kalınan zamanda da kazanç elde etmenin yollarını aramaya itti. Evde ek iş yapmak için günümüzde takip edebileceğiniz bir hayli değişik usul bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda; home office, freelance vb. kavramlar iş hayatının yavaş yavaş evlerden yürütülmesini sağlamıştır. Birçok farklı sektörden firma kendi bünyesinde evlere ek iş sunarak yeni bir istihdam alanı yaratmışlardır.
Evde Davetiye Katlama
Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir. Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Davetiye katlama işine ek olarak koronavirüs salgını döneminde kullanım oranı oldukça artan galoşlar için de firmalar katlama işi yaptırabiliyor. İnternet üzerindeki ilanları inceleyerek size uygun işlere başvuru yapabilirsiniz.
Evde Paketleme ve Üretim İle Para Kazanma
Evde iş imkanı sağlayan farklı üretim firmaları yer almaktadır. İmalat sektöründe hizmet veren birçok firma özellikle İstanbul gibi şehirlerde yoğun talebi karşılamak adına ürün paketlemesi ve üretimi için iş vermektedir. Evde nikâh şekeri paketleyerek veya basit örgü vb. işler yaparak ek gelir sağlayabilirsiniz. Evde yapılabilecek ek işler arasında paketleme en çok tercih edilenlerden biridir. Aylık olarak bu yöntem sayesinde 600 – 1300 TL arasında bir kazanç sağlamak mümkündür.