Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak! Emeklilere son dakika 2000 TL! İkramiye tahsis numarası nasıl öğrenilir?

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirmişti. Başkan Erdoğan ise ikramiye ödeme tarihlerini açıklamıştı. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Öte yandan tahsis numarası, emekli bayram ikramiyesi ödemelerini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi ya da bir kaç güne yayılarak ödemelerin bayramın öncesinde hesaplarda olması beklentiler arasında.