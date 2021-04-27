Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.04.2021 08:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 08:20
    ABONE OL

    Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak! Emeklilere son dakika 2000 TL! İkramiye tahsis numarası nasıl öğrenilir?

    'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram öncesinde alacaklar ikramiyeyi merak ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında, bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini bayramını Mayıs başında ödemesini ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar ise en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığıyla birlikte vefat eden eşinden kaynaklı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek.

    takvim.com.tr
    Ve belli oldu! Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler...

    2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirmişti. Başkan Erdoğan ise ikramiye ödeme tarihlerini açıklamıştı. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Öte yandan tahsis numarası, emekli bayram ikramiyesi ödemelerini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.

    EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

    Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.

    SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi ya da bir kaç güne yayılarak ödemelerin bayramın öncesinde hesaplarda olması beklentiler arasında.

        2018'de emekilere verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 1000 TL olarak 3 dönemdir hesaplara yatırılıyor. Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

        2018 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, Bayram öncesi de biner liralık ikramiye verilmeye başlanmıştı. Bu sayede emekli olan bireylere bu seneye kadar, senede iki bin lira ikramiye ödenmiş oldu. Bu yıl da emekliler, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ödemesi yapılacak.

        Birçok kişinin merak ettiği diğer bir soru ise ''iki maaşa ikramiye var mı?'' sorusu oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve yaşlılık aylığı gibi kişiler bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bunların yanı sıra SGK'dan aylık olan gaziler, muharip gaziler, şampiyon sporcular, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve terörden zarar görev sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.

        Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar ise en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığıyla birlikte vefat eden eşinden kaynaklı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek. Yani kısacası çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenmeyecek.

            EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

            SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaraya tahsis numarası denir.

            Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı öğrenilebilir.

            TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

            Tahsis numaraları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra SGK'nın hizmetleri arasında yer alan evrak takibi sorgulaması alanına giriş yapmanız ve oradan da sorgulama işleminizi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

            Sorgulama işlemi için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanılabiliyor. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aşı ikna oranı yüzde 84 oldu
            Haberler Ekonomi Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak! Emeklilere son dakika 2000 TL! İkramiye tahsis numarası nasıl öğrenilir?