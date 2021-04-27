Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak! Emeklilere son dakika 2000 TL! İkramiye tahsis numarası nasıl öğrenilir?

2018'de emekilere verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 1000 TL olarak 3 dönemdir hesaplara yatırılıyor. Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

2018 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, Bayram öncesi de biner liralık ikramiye verilmeye başlanmıştı. Bu sayede emekli olan bireylere bu seneye kadar, senede iki bin lira ikramiye ödenmiş oldu. Bu yıl da emekliler, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ödemesi yapılacak.