Doktorlar geri dönüyor (Ekonomi haberleri)

HAKLI İSTİFAYA İHBAR TAZMİNATI YOK

Yargıtay, iş akdini fesheden işçinin haklı nedenle de olsa ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti. Primlerinin ödenmediğini ve maaşının düşük gösterilmesini gerekçe göstererek istifa eden satış elemanının davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararında şöyle denildi: "Davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Ancak haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez."