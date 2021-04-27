Doktorlar geri dönüyor (Ekonomi haberleri)

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamına yönelik yapılacak yerleştirme işlemleri için başvuru ilanı yayınladı. Bugün başlayacak başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Kuralar 24 Mayıs'ta çekilecek.
HAKLI İSTİFAYA İHBAR TAZMİNATI YOK
Yargıtay, iş akdini fesheden işçinin haklı nedenle de olsa ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti. Primlerinin ödenmediğini ve maaşının düşük gösterilmesini gerekçe göstererek istifa eden satış elemanının davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararında şöyle denildi: "Davacının iş akdini haklı nedenle feshettiği anlaşılmıştır. Davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkanı verir. Ancak haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez."
KAPASİTE KULLANIMI 14 AYIN ZİRVESİNDE
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan'da bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 75.9 seviyesine çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) de 0.2 puan artarak 111 ile 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.