Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 azalışla 473,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.138,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 473,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,00
|477,20
|473,00
|473,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.143,00
|3.164,00
|3.117,00
|3.138,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|435,00
|439,00
|431,40
|435,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.072,00
|3.092,00
|3.046,00
|3.066,00
|Yarım Ziynet
|1.536,00
|1.546,00
|1.523,00
|1.533,00
|Çeyrek Ziynet
|768,00
|773,00
|762,00
|767,00