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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 17:42
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    • 26.04.2021 17:43
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    Altın gram fiyatı ne kadar? 26 Nisan altın piyasasında son durum: , tam, yarım ve çeyrek altın...

    İstanbul 'da ın gramı günü yüzde 0,84 azalışla 473,20 TL'den tamamlandı. Peki, , tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Altın piyasasında son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar ve altın piyasasında son durum...

    Altın piyasasında son durum! Gram fiyatı...

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,84 azalışla 473,20 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.138,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 473,20 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 473,00 473,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.143,00 3.164,00 3.117,00 3.138,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 431,40 435,40
    Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.046,00 3.066,00
    Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.523,00 1.533,00
    Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 762,00 767,00

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