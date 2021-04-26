Aydem Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem hisse ne zaman işlem görecek?

Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek? Aydem Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Piyasalarda şirketlerin halka arz taleplerine yoğun ilgi gösteriliyor. Son olarak bu şirketlerden birisi de Aydem Enerji olmuştu. Aydem Enerji halka arz sonuçları ise merak edilen konulardan birisi. Aydem hisse ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!
AYDEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
PORTFÖY GÜCÜNÜ İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirtti.
Küpeli, 5 yıl içinde şirketin portföy gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.