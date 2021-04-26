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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 17:47
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    • 26.04.2021 17:47
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    halka arz sonuçları açıklandı mı? ?

    halka arz sonuçları açıklandı mı? Borsada işlem gören şirketler halka arz dönemi için talep toplama dönemi açıyor. Aydem Enerji halka arz dönemi sona erdi. Yatırımcılar için gözler sonuçlara çevrildi. Peki açıklandı mı? ?

    takvim.com.tr
    Aydem Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem hisse ne zaman işlem görecek?

    Aydem Enerji hisse ne zaman işlem görecek? Aydem Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Piyasalarda şirketlerin halka arz taleplerine yoğun ilgi gösteriliyor. Son olarak bu şirketlerden birisi de Aydem Enerji olmuştu. Aydem Enerji halka arz sonuçları ise merak edilen konulardan birisi. Aydem hisse ne zaman işlem görecek? İşte detaylar!

    AYDEM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    PORTFÖY GÜCÜNÜ İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirketin sağlam ve sürdürülebilir iş modelinin yatırımcıda karşılık bulduğunu belirtti.

    Küpeli, 5 yıl içinde şirketin portföy gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        AYDEM ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI!

        Aydem Yenilenebilir Enerji paylarının halka arzına ilişkin sonuçları açıklandı.

        19-22 Nisan 2021 tarihlerinde talep toplanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay fiyatı 9,90 TL olarak belirlenmiştir.

        Halka arz sonucunda ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla satışa sunulan 110.000.000 TL ile ek satışa sunulan 20.000.000 TL olmak üzere toplam 130.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.
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