Aydem Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Aydem hisse ne zaman işlem görecek?

Küpeli, 5 yıl içinde şirketin portföy gücünü iki katına çıkarmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son 3 yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, karlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Başta hibrit santral yatırımlarımız olmak üzere yenilenebilir yatırımlarımıza odaklanarak bu hedefimize kararlılıkla ulaşacağız." ifadelerini kullandı.