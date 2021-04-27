Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mayıs ayında ödenecek olan ikramiye için geri sayım başlamışken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi ve uzun zamandır zam için gün sayan emekliler için müjdeli haber verildi. Peki 2021 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesini 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada "1000 + Enflasyon büyük ihtimalle. Enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah bin 100 TL olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ayrıca "Bunu da meclise kararnameyle bunu göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.