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    bayram ikramiyeleri için geri sayım: Gözler 1000 TL'lik ikramiyeye yapılacak zamda ve ödeme tarihinde...

    Başkan bayram ikramiyeleri için müjdeli haberi duyurmuştu. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye ikramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek. Gözler bin liralık ikramiyeye yapılacak zamda ve ödeme tarihinde...

    Emekli ikramiyesi haftaya hesapta

    Heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödeme zamanı geldi, çattı.

    Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi Ramazan Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta cebine koyacak.

    Enflasyon artışıyla ilgili 3 formül dikkat çekiyor:

        FORMÜL 1: Emeklilerin zamlarında olduğu gibi 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması düşünülüyor.

        Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz'da zam alıyor.

        Bu zamda bir önceki 6 aylık enflasyon belirleyici oluyor.

            Ocak itibariyle geriye dönük 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 çıktı.

            Bu formüle göre; bin liralık ikramiye bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak, Mayıs'ta bu tutar ödenecek.

            İkramiyeye bir artış da Temmuz'da yapılacak, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yansıtılacak.

                FORMÜL 2: İkramiyeye yıllık enflasyon oranının yansıtılması üzerinde de duruluyor.

                2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bin liralık ikramiye yüzde 14.60 yükselecek.

                Mayıs ve Temmuz'da emeklilere bin 146 lira ödenecek.

                    Önümüzdeki yıl da 2021 yılı enflasyonu ikramiyeye yansıtılacak.

                    FORMÜL 3: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da bir formül gündeme getirildi.

                    TÜED, ikramiyenin, 2018'den bu yana gerçekleşen enflasyonun yansıtılarak ödenmesini teklif etti.
                        Emekli ikramiyesi haftaya hesapta
                        Haberler Ekonomi 2021 bayram ikramiyeleri için geri sayım: Gözler 1000 TL'lik ikramiyeye yapılacak zamda ve ödeme tarihinde...