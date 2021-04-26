Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "100'üncü yıla giderken ilk hedefimiz; iş, organizasyon ve hizmet modeliyle, şube yapısıyla, çalışanlarının yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısıyla geleceğin bankasını inşa etmek" dedi.
2020'nin salgın nedeniyle insanlık açısından çok talihsiz bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Aran, Türkiye'nin kaybettiği bir yerde kazananın olmayacağını söyledi.
Aran, "Hepimiz aynı gemideyiz. El birliği ile bu fırtınalı dönemi aşmalıyız. Ekonomide serbest piyasa dinamiklerine güvenmemiz, onun çalışmasına fırsat vermemiz ve öngörülebilirliği sabırla tesis etmemiz bence sorunları çözmek için yeter" diye konuştu. Aran, Türkiye'nin dijital bankacılıkta ilk 3'e girebilecek ülkelerden olduğunu kaydetti.