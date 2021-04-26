Aran, "Hepimiz aynı gemideyiz. El birliği ile bu fırtınalı dönemi aşmalıyız. Ekonomide serbest piyasa dinamiklerine güvenmemiz, onun çalışmasına fırsat vermemiz ve öngörülebilirliği sabırla tesis etmemiz bence sorunları çözmek için yeter" diye konuştu. Aran, Türkiye'nin dijital bankacılıkta ilk 3'e girebilecek ülkelerden olduğunu kaydetti.