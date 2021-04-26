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    Genel Müdürü 'nin kaybettiği bir yerde kazanan olmaz

    Genel Müdürü , "100'üncü yıla giderken ilk hedefimiz; iş, organizasyon ve hizmet modeliyle, şube yapısıyla, çalışanlarının yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısıyla geleceğin bankasını inşa etmek" dedi.

    'Hedefimiz geleceğin bankasını inşa etmek'

    Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "100'üncü yıla giderken ilk hedefimiz; iş, organizasyon ve hizmet modeliyle, şube yapısıyla, çalışanlarının yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısıyla geleceğin bankasını inşa etmek" dedi.

    2020'nin salgın nedeniyle insanlık açısından çok talihsiz bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Aran, Türkiye'nin kaybettiği bir yerde kazananın olmayacağını söyledi.

    Aran, "Hepimiz aynı gemideyiz. El birliği ile bu fırtınalı dönemi aşmalıyız. Ekonomide serbest piyasa dinamiklerine güvenmemiz, onun çalışmasına fırsat vermemiz ve öngörülebilirliği sabırla tesis etmemiz bence sorunları çözmek için yeter" diye konuştu. Aran, Türkiye'nin dijital bankacılıkta ilk 3'e girebilecek ülkelerden olduğunu kaydetti.

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        Aran, dijital para ve kripto para konusunun birbirine karışmaması gerektiğini söyledi.

        Blokzincir teknolojisi ve dijital paraların geleceğin teknolojileri olduğunu aktaran Aran, şunları kaydetti: "Yasal düzenleme yapılana ve piyasa yapıcılığı kavramı gelene kadar kripto paraya yatırılan birikimin bir gecede kaybedilmesi, yarılanması riski vardır."
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        Haberler Ekonomi Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Türkiye'nin kaybettiği bir yerde kazanan olmaz