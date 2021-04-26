ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2021 ne kadar oldu?

ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ÖTV indirimi olacak mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. ÖTV muafiyetli fiyat listesi de merak edilen konulardan birisi oldu. ÖTV muafiyetine sahip olan kişiler bu muafiyetlerle araç satın alabiliyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükselmişti. Peki ÖTV indirimi olacak mı?
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
2021 yılında ÖTV indirimi olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
OPEL
Opel, Nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları ile tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
Opel'in başarılı modeli Corsa'ya Nisan ayında 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç çaplı elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve sahip olduğu güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor.
Bu ay, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine Nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.
D segmentinde yer alan Opel'in amiral gemisi yeni Insignia'ya 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426.700 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
Opel Combo Life, Nisan ayında 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo'ya 186.900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.
Opel Türkiye, bu ay da engelleri kaldırıyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra Nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.