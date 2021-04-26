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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 11:41
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    • 26.04.2021 11:41
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    olacak mı? 2021 ne kadar oldu?

    olacak mı? 2021 yılında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖTV indiriminin bu yıl olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Araç fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ÖTV indiriminin olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları da azaldı.

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2021 ne kadar oldu?

    ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ÖTV indirimi olacak mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. ÖTV muafiyetli fiyat listesi de merak edilen konulardan birisi oldu. ÖTV muafiyetine sahip olan kişiler bu muafiyetlerle araç satın alabiliyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükselmişti. Peki ÖTV indirimi olacak mı?

    ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

    2021 yılında ÖTV indirimi olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

    OPEL

    Opel, Nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları ile tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

    Opel'in başarılı modeli Corsa'ya Nisan ayında 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç çaplı elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve sahip olduğu güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

    Bu ay, Opel'in C-SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Yine Nisan ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.

    D segmentinde yer alan Opel'in amiral gemisi yeni Insignia'ya 150.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426.700 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

    Opel Combo Life, Nisan ayında 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo'ya 186.900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

    Opel Türkiye, bu ay da engelleri kaldırıyor. ÖTV muafiyeti bulunan tüketiciler, Corsa, Astra HB ve Crossland modellerinin yanı sıra Nisan ayına özel Grandland X Essential donanımını da tercih edebiliyor.

        ÖTV'SİZ ARAÇ SATIN ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

        Eğer ÖTV ödemeden araç satın alınacaksa, alıcı TC vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmalı. Araç satın alacak kişi, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engelli raporunu alarak durumunu belgeleyebilmeli. Engelli raporu süreliyse ve süresi dolmuşsa, mutlaka güncellenmiş olmalı.

        5 yıl öncesine (2016 yılına) kadar kişinin engelli raporu %40-89 arasında ise H sınıfı ehliyeti olması şartı aranıyordu. (H sınıfı ehliyet, engelli sürücüler için verilen sürücü belgesi). Ocak 2016 itibariyle artık H sınıfı sürücü belgesi verilmiyor çünkü engelli sürücüler, engelli ibaresi yer almak kaydıyla A ve B tipi ehliyet de alabilmeye başladı.

        Ancak daha önce verilmiş olan H sınıfı sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri için de süre tanındı.Engelli raporuna sahip sürücünün üstüne kaydettirilen aracın tadilatının (özel donanımının), kişinin engeline göre yapılması gerekiyor. Bu şekilde düzenlenen araç, başka birisi tarafından kullanılamıyor.Eğer kişinin engelli raporu %90 ve üzerinde ise sürücü belgesinin olması şart değil.

        Bu kişilerin vasi olarak belirlediği sürücünün ehliyeti olmalı, trafik tescil işlemleri de bu vasi adına yapılması gerekiyor. Vasi ise engelli raporu olan kişinin 1. ya da 2. derece yakınlıktaki akrabası olabilir. Engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişiler sürekli sedye ya da tekerlikli sandalye kullanıyorsa araçta tadilat/özel donanım yapılması zorunlu, kullanmıyorlarsa herhangi bir tadilat yaptırma zorunluluğu yok.

            ALINABİLECEK ARAÇ TÜRLERİ NELERDİR?

            ÖTV'siz araç alımında, türe ilişkin kurallar da mevcut. ÖTV muafiyeti sadece sıfır kilometre araçlar için geçerli, bu prosedürle 2. el araç satın alınamaz. Ayrıca bu raporla alınan aracın, 5 yıl süreyle satışı da yapılamaz. Ancak deprem, sel, yangın gibi durumlarda araç kullanılamayacak duruma gelip hurdaya çıkarsa indirimden tekrar faydalanma hakkı doğabilir.

            Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.03 tarife pozisyonunda yer verilen ve motor silindir hacmi 1.6'dan (1600 cm3) küçük olan ATV, pikap,panelvan, arazi aracı ya da binek otomobiller; motor silindir hacmi 2.8'den (2800 cm3) küçük olan eşya taşıma amaçlı kamyonet, panelvan, van ve pikap tarzı olup Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.04 tarife pozisyonunda yer verilen araçlar; Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 87.11 tarife pozisyonunda yer verilen ve motor silindir hacmine bakılmayan araçlarla mopedler ve motosikletler, ÖTV'den muaf olup indirimli satın alınabilen taşıtlardır. H tipi ehliyete sahip birisi ticari araç kullanamaz.
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            Haberler Ekonomi ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2021 ne kadar oldu?