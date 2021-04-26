ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV muafiyetli fiyat listesi 2021 ne kadar oldu?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

2021 yılında ÖTV indirimi olup olmayacağına yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

OPEL

Opel, Nisan ayına özel finansman seçenekleri ve iddialı satın alma koşulları ile tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor. Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Opel'in başarılı modeli Corsa'ya Nisan ayında 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay, %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Corsa'nın en donanımlı ve teknolojik Ultimate versiyonu; sportif tampon tasarımı, 17 inç çaplı elmas kesim jantları, dijital sürücü bilgi ekranı ve sahip olduğu güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor.