Konut kredisi faiz oranları açıklandı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası uygun seçenekleri paylaştı. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla bankalar indirimli faiz oranlarını hizmete sundu. Kamu bankalarının dahil olduğu konut kredilerine özel bankalarda eklendi. Peki, En uygun konut kredisi hangi bankada? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 2021 ne kadar? Kimi zaman satın almak istenen yeni bir araç, kimi zaman yeni bir ev, kimi zamansa beklenmedik bir ihtiyaç, tüketicileri kredi kullanmaya yönlendirebiliyor. İlgili bankaların her türlü talebiniz için farklı koşullarda çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor.