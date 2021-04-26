Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları bayram öncesi yatar mı? Memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Mayıs ayı memur maaşları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Memurların maaş aldığı tarih ayın 15'i olmaktadır. Bu tarihin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle maaşların erken yatıp yatmayacağı sorgulanıyor.
MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATAR MI?
Memur maaşlaının bayram öncesi yatırılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.
Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.
Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;