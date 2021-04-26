Nakit paranız varsa... Bankalarda son dakika faiz depremi! 7 banka faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri tavan yaptı!

Son dakika faiz depremi: 26 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar emin olduğu ve hesaplama yapma imkânınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini öğrenirsiniz. Peki, azami faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde etkenin en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceği de bellidir.
REPO HESABI AÇANLARIN 32 GÜNLÜK KAZANCI KAÇ TL?
Repo, kısa süreli bir menkul değerin belirli bir süre aralığının sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını taahhüt eden satış işlemidir. Bankalar aracılığıyla otomatik repo talimatı vererek repo işleminizin düzenli olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 19.00 seviyesi ile Burgan Bank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.
BMB: HEM MEVDUAT HEM DE KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR
Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı bir önceki haftaya göre 10 baz puan artışla %17,87 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla %1,20 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla %0,45 oldu.
TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 72 baz puan artışla %21,78 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 30 baz puan artışla %18,18; taşıt kredi faizleri 25 baz puan artışla %20,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 19 baz puan artışla %23,74 olarak gerçekleşti.