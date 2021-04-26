Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanarak 1.364,41 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,26 puan artışla 1.364,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 1,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,87 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 5,55 ile spor oldu.
Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin izleneceğini ifade ederek, haftanın veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı Enflasyon Raporu ile ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarının öne çıktığını söyledi.