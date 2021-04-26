Bu hafta yurt içinde açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğine işaret eden analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini aktardı.