Ramazan bayramına yalnızca birkaç hafta kadar kısa müddet kala milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiren müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir yandan ikramiye ödemeleri olarak da öğrenilen tediyeler için 2021 senesine ait ikinci taksit ödemeleri gelmeye başladı. Bayrama az bir zaman kala hesaplara yatırılacak olan tediye ödemeleri hangi tarihlerde ne kadar verilecek olduğu merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tediyenin 4'üncü taksiti 14 Aralık'ta ödenecek. Peki, Tediye nedir? Tediye ne zaman ödenecek?
Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 2021 yılında verilecek olan ilk tediye ödemeleri vatandaşların hesaplarına 29 Ocak tarihinde yatırılmıştı. Mayıs ayında ramazan bayramı öncesinde verilecek ikinci tediye ödemelerinin ne zaman olacağı ve ne kadar olacağı en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için her yıl düzenli olarak 52 günlük tediye ödemeleri 4 taksit ile veriliyor. Her taksit sırasında 13 günlük olarak verilen ödemenin ilk taksiti 29 Ocak tarihinde verilmişti.