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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 21:20
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    • 26.04.2021 21:24
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    ci, Tüccar ve İş Adamları Platformu'ndan sözde soykırımı tanıyan 'a sert mesaj

    tarafından 2 gün önce yapılan resmi bir açıklamada, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına ’ndan da tepki geldi.

    Denizli'den ABD Başkanı Joe Biden'a sert mesaj

    Açıklamanın politik olduğunu belirten dönem sözcüsü, Yönetim Kurulu Başkanı , aşağıdaki açıklamayı gerçekleştirdi:

    " tarafından gerçekleştirilen açıklamada soykırım ifadesinin kullanılması, politik bir olgudur. Böyle güçlü bir ülkenin yürütme erkini elinde bulunduran Başkan'ın, kendisinden önceki başkanların aksine "soykırım" ifadesini kullanmış olması, sembolik olarak görülebilecek bir hareket değildir. Bu tarz popülist yaklaşımların ülkeler arası ilişkileri zedelediği aşikardır ve Türkiye – ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir. Denizli'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak tarihin siyasete alet edilmesini kınıyoruz."

    Müjdat KEÇECİ ci, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

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    Haberler Ekonomi Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu'ndan sözde soykırımı tanıyan ABD Başkanı Joe Biden'a sert mesaj