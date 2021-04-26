Gözler oradaydı! 3800 TL ve 9 taksit... Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme!

Özel sağlık sigortası; muayene, çeşitli testler ve kontroller, cerrahi süreçler gibi pek çok durumda en iyi sağlık hizmetine ulaşmanıza yardımcı olur. Poliçeniz kapsamında ayakta tedavi, yatarak tedavi olmak üzere genel anlamda iki farklı özel sağlık sigortasından bahsetmek mümkün. Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen gibi masraflar için teminat verirken; yatarak tedavide adından da anlaşılacağı gibi hastanede kalınması gereken durumları kapsar. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi gibi işlemlerin masraflarını karşılayacak şekilde de sigorta yaptırabilirsiniz.

Sigorta primi ve poliçe kapsamı; yaşınız, cinsiyetiniz, tanısı konmuş hastalıklarınız gibi değişkenlere bağlı olarak belirlenir. Sigortanın kapsamını belirlerken ihtiyaçlarınızı, tercihlerinizi ve bütçenizi en iyi şekilde analiz etmek gerekir. Doğru sigorta tercihi, olumsuz durumlarla karşılaştığınızda en büyük güvenceniz haline gelir.