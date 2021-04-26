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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 10:39
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    • 26.04.2021 10:39
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    ATM- telefonla şifresi nasıl değiştirilir? , , , kart şifre değişikliği nasıl yapılır?

    Pandemi döneminde kullanımının artmasıyla birlikte güvenlik problemleri de beraberinde artmaya başladı. Bu nedenle k isteyen vatandaşlar gerekli işlemleri araştırıyor. Kredi kartı şifre değişikliği için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Vatandaşlar bankalardan, nden,SMS veya ATM üzerinden şifre değişikliği yapabilmektedir. Peki, ? nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ATM- telefonla kredi kartı şifresi nasıl değiştirilir? Paraf, Worldcard, CardFinans, Axess kart şifre değişikliği nasıl yapılır?

    Salgın döneminde kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte güvenlik problemleri sorun oluşturmaya başladı. Bu noktada, kredi kartı şifresini değiştirmek isteyen vatandaşlar gerekli işlemleri araştırıyor. Kredi kartı şifre değişikliği için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Vatandaşlar bankalardan, müşteri hizmetlerinden,SMS veya ATM üzerinden şifre değişikliği yapabilmektedir. Peki, Kredi kartı şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? ATM ve telefonla kredi kartı şifresi değiştirme nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler!

    KREDİ KARTI ŞİFRE DEĞİŞTİRMESİ YAPILMALI MI?

    Bankalar güvenlik açısından kullandığınız tüm kartların şifrelerini belirli sürelerde değiştirmenizi istemektedirler. Bu süre 3 ayda bir olarak bilinse de bazı kişiler bu uyarıyı pek dikkate almamaktadırlar. Ülkemizde dolandırıcılık yapmak isteyenler sizin yaptığınız alışverişlerden ve kullandığınız ATM'lerden kart şifrelerinizi hemen öğrenebilirler. Kart şifresi haricinde tüm kart numaralarınız da kopyalanabilir. Bu durumdan şüphelenirseniz hemen kartınızı iptal ettirip yeni bir kart istemeniz gerekiyor. Bankalardan kullandığınız kredi kartı şifresini bu sebeple sürekli değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.

    BANKALARDAN KART ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

    Eğer kart şifrenizi değiştirmek istiyorsanız ilk olarak bankalardan yardım alabilirsiniz. Bankaların açık olduğu zaman, kartınızın bağlı olduğu banka şubesine giderek kart şifrenizi değiştirmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Banka personeli size kart şifrenizi nasıl değiştireceğinizi söyleyecek ve yardımcı olacaktır. Bu şekilde kart şifrenizi değiştirmiş olacaksınız. Şifre değiştirdikten sonra bir sonraki işleminizde yeni şifreyi kullanmanız gerekmektedir.

        MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN KREDİ KARTI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

        Bankaların en kolay kart şifresi değiştirme yöntemlerinden birisi de müşteri hizmetleri üzerinden bu işlemlerin yapılmasıdır. Bağlı bulunduğunuz bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen kredi kartı şifresi değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Sizi menülere yönlendirecekler ve girmiş olduğunuz şifreyi sadece siz bileceksiniz. Banka kartı ve kredi kartı şifrelerinizi bu menü üzerinden değiştirebilirsiniz. Eğer kredi kartınız kaybolduysa veya çalındıysa hemen müşteri hizmetlerini arayarak bu işlem için bilgi vermeniz gerekiyor. Müşteri hizmetleri anında kartınızı iptal edecek ve size yeni bir kart gönderilecektir. Eğer bu işlemi yaptıktan sonra kartınızı bulursanız artık bulduğunuz o kartın bir vasfı olmadığını da söylemek istiyoruz.

        SMS YÖNTEMİ İLE KREDİ KARTI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

        Bazı bankalar size ilk kartı verdiklerinde kart şifrelerini SMS atarak oluşturmanızı istemektedirler. Ayrıca bu bankalar kart şifrenizi değiştireceğiniz zaman da bu işlemi yapmanıza izin verecektir. SMS yöntemi kullanarak kart şifresi oluşturacaksanız bankanızın resmi internet sitesinden bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca müşteri hizmetlerinden de SMS ile nasıl kredi kartı şifresi değiştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Her bankanın SMS göndereceğiniz telefon numarası farklıdır. Bu yüzden kendi bankanız ile iletişime geçebilirsiniz. Birden fazla kartınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız tüm bankaları aramanız gerekiyor.

        ATM ÜZERİNDEN KART ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

        Kart şifresi değiştirmek isteyenler için bir diğer formül ise ATM'lerdir. Örneğin Akbank Axess kredi kartınız var ve bu kredi kartının şifresini değiştirmek istiyorsunuz. Bunun için AKBANK ATM'sine gitmeniz gerekiyor. Akbank ATM'sine gittikten sonra kartınızla giriş yaparak şifre işlemleri menüsüne girmeli ve burada kart şifresi değiştirme menülerine girmelisiniz. Kullanmış olduğunuz şifre ile yeni şifrenizi belirleyip onayladıktan sonra ekranda işlem onayını görebilirsiniz. Kart şifrenizin değişip değişmediğini merak ediyorsanız ATM üzerinden kartlı giriş yaparak deneyebilirsiniz.

            KARTINIZIN MEVCUT ŞİFRESİNİ HATIRLAMIYORSANIZ NE YAPMANIZ GEREKİR?

            Genellikle çok fazla kart kullanan kullanıcılar, bazı kartlarının şifrelerini unutmaktadırlar. Kartınızın mevcut şifresini unutursanız şahsen bankanızın herhangi bir şubesine giderek yeni bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. Çünkü banka sizin kimliğinizi istemektedir. Eğer bankaya gidecek vaktiniz yoksa kartınızın üzerinde yer alan ya da ekstrenizde bulunan müşteri hizmetleri numarasını arayarak yeni bir şifre için istekte bulunabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi ATM- telefonla kredi kartı şifresi nasıl değiştirilir? Paraf, Worldcard, CardFinans, Axess kart şifre değişikliği nasıl yapılır?