ATM- telefonla kredi kartı şifresi nasıl değiştirilir? Paraf, Worldcard, CardFinans, Axess kart şifre değişikliği nasıl yapılır?

MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN KREDİ KARTI ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Bankaların en kolay kart şifresi değiştirme yöntemlerinden birisi de müşteri hizmetleri üzerinden bu işlemlerin yapılmasıdır. Bağlı bulunduğunuz bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen kredi kartı şifresi değiştirme talebinde bulunabilirsiniz. Sizi menülere yönlendirecekler ve girmiş olduğunuz şifreyi sadece siz bileceksiniz. Banka kartı ve kredi kartı şifrelerinizi bu menü üzerinden değiştirebilirsiniz. Eğer kredi kartınız kaybolduysa veya çalındıysa hemen müşteri hizmetlerini arayarak bu işlem için bilgi vermeniz gerekiyor. Müşteri hizmetleri anında kartınızı iptal edecek ve size yeni bir kart gönderilecektir. Eğer bu işlemi yaptıktan sonra kartınızı bulursanız artık bulduğunuz o kartın bir vasfı olmadığını da söylemek istiyoruz.