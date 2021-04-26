ATM- telefonla kredi kartı şifresi nasıl değiştirilir? Paraf, Worldcard, CardFinans, Axess kart şifre değişikliği nasıl yapılır?

Salgın döneminde kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte güvenlik problemleri sorun oluşturmaya başladı. Bu noktada, kredi kartı şifresini değiştirmek isteyen vatandaşlar gerekli işlemleri araştırıyor. Kredi kartı şifre değişikliği için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Vatandaşlar bankalardan, müşteri hizmetlerinden,SMS veya ATM üzerinden şifre değişikliği yapabilmektedir. Peki, Kredi kartı şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? ATM ve telefonla kredi kartı şifresi değiştirme nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler!
KREDİ KARTI ŞİFRE DEĞİŞTİRMESİ YAPILMALI MI?
Bankalar güvenlik açısından kullandığınız tüm kartların şifrelerini belirli sürelerde değiştirmenizi istemektedirler. Bu süre 3 ayda bir olarak bilinse de bazı kişiler bu uyarıyı pek dikkate almamaktadırlar. Ülkemizde dolandırıcılık yapmak isteyenler sizin yaptığınız alışverişlerden ve kullandığınız ATM'lerden kart şifrelerinizi hemen öğrenebilirler. Kart şifresi haricinde tüm kart numaralarınız da kopyalanabilir. Bu durumdan şüphelenirseniz hemen kartınızı iptal ettirip yeni bir kart istemeniz gerekiyor. Bankalardan kullandığınız kredi kartı şifresini bu sebeple sürekli değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır.
BANKALARDAN KART ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME
Eğer kart şifrenizi değiştirmek istiyorsanız ilk olarak bankalardan yardım alabilirsiniz. Bankaların açık olduğu zaman, kartınızın bağlı olduğu banka şubesine giderek kart şifrenizi değiştirmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Banka personeli size kart şifrenizi nasıl değiştireceğinizi söyleyecek ve yardımcı olacaktır. Bu şekilde kart şifrenizi değiştirmiş olacaksınız. Şifre değiştirdikten sonra bir sonraki işleminizde yeni şifreyi kullanmanız gerekmektedir.