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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 15:58
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    • 26.04.2021 15:58
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    Emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek? 2021 Nisan ayında mı verilecek?

    2021 Nisan ayında mı verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek? Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetimler de ödeme alabiliyor. Maaş ikramiyelerinin ne zaman verileceği sorgulanıyor. Peki emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek?

    takvim.com.tr
    Emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek?

    Emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı sık sık sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını duyurmuştu. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı. Henüz yeni ikramiye tutarı belli olmadı.

    Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak'taki yüzde 8.36'lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.

    Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

    Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor.
    Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

        Sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK'dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar.

        Özetle, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak. Gelelim, mera edilen, yeni emekli olacakların da ikramiye alıp alamayacağı konusuna. Şöyle ki, nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler.

        Ancak, emeklilik dilekçesini, mayıs ayında verenler yararlanamayacak çünkü, yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek.

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyesinin henüz tam tarihi belli değil. Bugün Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair bir açıklama yapması bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi Emeklilere bayram ikramiyesi zamlı mı verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi Nisan ayında mı verilecek?