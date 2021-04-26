2021 yılnını yavaş yavaş ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde asgari ücret zammı konusunda araştırmalar başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete 485 TL ek zam yapılacak mı? 2021 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2021 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 485 TL ek zam yapılmış olacak.
TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)
2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.