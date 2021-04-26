Köyünüzü özlediyseniz Ziraat Bankası'ndan müthiş haber geldi. 84 ay vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriliyor. 81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. Ziraat Bankası köye dönüş kredisi yoğun alaka görmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı desteklemek ismine muhtelif kredi kampanyaları tertip eden Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlayacağını duyurdu. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.