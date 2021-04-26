Köyünüzü özlediyseniz Ziraat Bankası'ndan müthiş haber geldi. 84 ay vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriliyor. 81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. Ziraat Bankası köye dönüş kredisi yoğun alaka görmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı desteklemek ismine muhtelif kredi kampanyaları tertip eden Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlayacağını duyurdu. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."