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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 08:09
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    • 27.04.2021 08:09
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    Köyünü memleketini özleyenlere müthiş haber! köyüne dönene 84 ay vadeli 100-150 bin TL veriyor!

    Devletin yardım kredileri yoğun alaka görmeye devam ederken kamu bankaları arasında yer alan da süreçte her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 6 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay ay vadeli kredi desteği verilmektedir.

    takvim.com.tr
    84 ay vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi müjdesi geldi

    Köyünüzü özlediyseniz Ziraat Bankası'ndan müthiş haber geldi. 84 ay vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriliyor. 81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. Ziraat Bankası köye dönüş kredisi yoğun alaka görmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılığı desteklemek ismine muhtelif kredi kampanyaları tertip eden Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlayacağını duyurdu. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.

    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

    PROJE İÇERİĞİ

    Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

        KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

        84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

        - Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

        - Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

        - İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.

        - Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.

        - İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.

        - Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.

        - Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50'sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50'sini yetiştiriyor olması;

        - Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.

        - Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

            ZİRAAT BANKASI 84 AY VADELİ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

            Yapılan duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak ilan edildi.
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            Haberler Ekonomi Köyünü memleketini özleyenlere müthiş haber! Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 100-150 bin TL faizsiz kredi veriyor!