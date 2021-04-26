



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.75 artışla 533.44 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.73 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 81.63 milyar dolara yükseldi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 103 milyar dolar artışla 1.94 trilyon dolara yükselse de geçen hafta indiği 2.0 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.