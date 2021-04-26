Ziraat GYO halka arz ne zaman? Ziraat GYO hisse fiyatı ve halka arz tarihleri borsayla ilgilenenlerin merak konusu. SPK Ziraat GYO'nun halka arzına onay verirken talep toplama süreci için hareketli günler de başlayacak. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arzın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, Ziraat GYO halka arz ne zaman?
ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ziraat GYO paylarının halka arzının, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Ziraat yatırımın kendi resmi sitesinde yayımladığı 'Halka Arza Dair Özet Bilgiler' başlıklı metinde şu detaylar kamuoyu ile paylaşıldı:
Mevcut Çıkarılmış Sermaye 3.520.215.000 TL
Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal
Halka Arz Türü Sermaye Artırımı
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.000 TL
Halka Arz Fiyatı 1,60 TL
Halka Arz Büyüklüğü 1.877.448.000 TL
Halka Açıklık Oranı %25
Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama
Halka Arz Tarihi 28-29-30 Nisan 2021