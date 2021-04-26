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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 08:53
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    • 26.04.2021 08:53
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    halka arz ne zaman yapılacak? ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?

    halka arz ne zaman? Borsada merakla beklenen halka arz süreçlerinden birisi Ziraat GYO'nun oldu. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz süreci onaylanmıştı. Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek. Peki ne zaman? ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak?

    Ziraat GYO halka arz ne zaman? Ziraat GYO hisse fiyatı ve halka arz tarihleri borsayla ilgilenenlerin merak konusu. SPK Ziraat GYO'nun halka arzına onay verirken talep toplama süreci için hareketli günler de başlayacak. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arzın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, Ziraat GYO halka arz ne zaman?

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Ziraat GYO paylarının halka arzının, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

    Ziraat yatırımın kendi resmi sitesinde yayımladığı 'Halka Arza Dair Özet Bilgiler' başlıklı metinde şu detaylar kamuoyu ile paylaşıldı:

    Mevcut Çıkarılmış Sermaye 3.520.215.000 TL

    Halka Arz Miktarı 1.173.405.000 TL nominal

    Halka Arz Türü Sermaye Artırımı

    Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 4.693.620.000 TL

    Halka Arz Fiyatı 1,60 TL

    Halka Arz Büyüklüğü 1.877.448.000 TL

    Halka Açıklık Oranı %25

    Satış Yöntemi Sabit Fiyatla Talep Toplama

    Halka Arz Tarihi 28-29-30 Nisan 2021

        Satmama Kararı T.C. Ziraat Bankası tarafından 1 yıl süreyle

        Geri Alım Taahhüdü 33 gün süre ile elinde tutanlara 1,63 TL'den

        Tahsisat Grupları

        %73 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

        %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

        %7 Ziraat Finans Grubu Çalışanları

        ZİRAAT GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde Ziraat Yatırım Kanallarından,

        – Ziraat Yatırım E-şube

        – Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

        – Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

        – 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi Ziraat Yatırım kanallarından

        – Ziraat Bankası Kanallarından

        – Ziraat Bankası internet şubesi

        – Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
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        Haberler Ekonomi Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak? Ziraat GYO hisse fiyatı ne kadar, kaç lot var, eşit mi oransal mı?