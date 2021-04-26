Ziraat GYO halka arz ne zaman? Ziraat GYO hisse fiyatı ve halka arz tarihleri borsayla ilgilenenlerin merak konusu. SPK Ziraat GYO'nun halka arzına onay verirken talep toplama süreci için hareketli günler de başlayacak. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arzın ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, Ziraat GYO halka arz ne zaman?