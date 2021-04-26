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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 08:11
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    • 26.04.2021 08:13
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    ? nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    halka arz işlemleri hakkında bilgiler sabah saatleriyle birlikte merak konusu olmaya başladı. Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmiş ve başvuru sonrası borsada işlem göreceği tarih akıllarda yer edinmişti. Peki, ? nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte merak edilen bilgiler...

    Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek?

    Cante Çan 2 halka arz işlemleri ve borsadaki bilgiler sık sık araştırılıyor. Bilindiği üzere Cante Çan 2 halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Hisse alan vatandaşlar ise "Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cante Çan 2 halka arz borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmişti. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

    İşte diğer bilgiler;

    ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ

    Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

    Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

        Eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olan Çan 2 Termik A.Ş.'nin halka arz sürecinde ismi değişti. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan 330 MWe kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik Santrali, ortalama 1.404.560.833 kilovatsaat elektrik üretimi ile 386.718 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

        CANTE HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

        CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

        ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde, Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirileceği belirtildi.

        Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

        Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.
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        Haberler Ekonomi Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek? Cante Çan 2 halka arz borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?