Cante Çan 2 halka arz işlemleri ve borsadaki bilgiler sık sık araştırılıyor. Bilindiği üzere Cante Çan 2 halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Hisse alan vatandaşlar ise "Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cante Çan 2 halka arz borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?

Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmişti. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

İşte diğer bilgiler;