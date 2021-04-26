Cante Çan 2 halka arz işlemleri ve borsadaki bilgiler sık sık araştırılıyor. Bilindiği üzere Cante Çan 2 halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Hisse alan vatandaşlar ise "Çan 2 ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cante Çan 2 halka arz borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?
Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlenmişti. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
İşte diğer bilgiler;
ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ
Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.
Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.