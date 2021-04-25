Akaryakıt ile ilgili yeni düzenleme! Artık değişti...

DETAYLARI AÇIKLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, mevzuata aykırı olarak ÖTV'siz satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.