Kartlı ödeme yüzde 48 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Mart ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı, internetten kartlı ödemeler geçen yılın 2 katına çıkarak 33 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde 127 milyar lira tutarında kartlı ödeme gerçekleşti.
BEYANNAME SÜRESİ UZADI
Prim hizmet beyannamesi ve muhtasar ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi uzatıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, 25 Nisan sonuna kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği anımsatılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname süresini 28 Nisan'a uzattığı kaydedildi.
MARKALAŞMA SEFERBERLİĞİ
Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) Covid- 19 salgınının gölgesinde bu yılın ilk 3 ayında 48 bin 325'i yerli olmak üzere toplam 52 bin 164 marka başvurusu yapıldı. Yerli marka başvuruları yüzde 46.9, toplam marka başvuruları yüzde 41.6 ve yerli patent başvuruları yüzde 27.6 artış gösterdi.
SERA YATIRIMI KAZANDIRIYOR
Tarım Bakanlığı, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenlere, üretimin yılın geneline yayılabildiği jeotermal seracılığını tavsiye etti. Buna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, bu yatırımlara tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırıyor. Hibe fırsatları da var.
BEYANNAME SÜRESİ UZADI
Prim hizmet beyannamesi ve muhtasar ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi uzatıldı. SGK'dan yapılan açıklamada, 25 Nisan sonuna kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği anımsatılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanname süresini 28 Nisan'a uzattığı kaydedildi.
MARKALAŞMA SEFERBERLİĞİ
Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) Covid- 19 salgınının gölgesinde bu yılın ilk 3 ayında 48 bin 325'i yerli olmak üzere toplam 52 bin 164 marka başvurusu yapıldı. Yerli marka başvuruları yüzde 46.9, toplam marka başvuruları yüzde 41.6 ve yerli patent başvuruları yüzde 27.6 artış gösterdi.
SERA YATIRIMI KAZANDIRIYOR
Tarım Bakanlığı, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenlere, üretimin yılın geneline yayılabildiği jeotermal seracılığını tavsiye etti. Buna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, bu yatırımlara tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırıyor. Hibe fırsatları da var.