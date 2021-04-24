Kripto para borsası Bitay'ın sahibi Niyazi Yılmaz kimdir? Bitay para çekme nasıl yapılır? Kripto para borsası Bitay ile ilgili detaylar gelmeye başladı.
KRİPTO PARA BORSASI BİTAY'IN SAHİBİ NİYAZİ YILMAZ KİMDİR?
2018 yılında kurulan Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Bitay Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibi merak edilirken Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz olarak biliniyor.
Niyazi Yılmaz, kripto paralar ile ödeme imkanı sunan BitayPay isimli bir ödeme sistemi geliştirdiklerini belirterek, "Örneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz." demişti.
BİTAY KİMİN?
2018 yılında kurulan Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Bitay Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibinin Niyazi Yılmaz olduğu biliniyor.
BİTAY NEDİR?
Bitay Teknoloji, Türkiye'nin en gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hem web hem de mobil uygulama olarak sunan borsadır. Ayrıca, geleceğin finans teknolojisine dayalı masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde de dijital para olarak ödeme sistemi imkanı sunmaktadır.