Global Borsaların en büyükleriyle yaptığı çözüm ortaklığı anlaşmaları ile de Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine ve piyasa hacim derinliğine sahip firmadır.





Platform Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirilmiştir.



Yüzde 100 yerli yazılım ekibiyle Trading platformundan, Cüzdan'lara kadar bütün gelişmiş teknolojilerle en güvenli şekilde hizmet veriyor. Borsada 3. parti yazılım kullanılmamıştır.

BİTAY PARA ÇEKME NASIL YAPILIR?

TL yatırabilmek için; ana sayfada bulunan "Hesabım bölümünden "TRY-Yatır" butonuna tıklamanız gerekiyor. "TRY-Yatır"a tıkladığınız zaman sizden müşterisi olduğunuz bankanın IBAN numarasını veya hesap numarasını isteyecektir. Gerekli bilgileri girdikten sonra coin alabilirsiniz.

Yapacağınız işlem para çekmekse, TL çekebilmek için ana sayfada bulunan "Hesabım> ekranında "TRY-Çek" butonuna tıklayarak para çekme giriş ekranını açabilirsiniz.

Alım satım işlemleri için, uygulamaya veya site siteye giriş yaptıktan sonra üstte bulunan al sat bölümüne tıklayınız oradan istediğiniz coini kolayca alıp satabilirsiniz.