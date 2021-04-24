A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerde aniden değişiyor! Hafta içi kapanış saatleri kısmi kapanmaya birlikte 2 saat geriye çekildi. Haftalık aktüellerde de değişiklik yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanıyor. Yeni karara göre hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidilerek akşam 19.00 ile sabah 05.00 olarak revize edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri de böylece değişmiş oldu. Alışveriş yapmak isteyenler ise marketlerin kaçta kapandığını öğrenmek istiyor.

AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Aktüel ürünlerini geçtiğimiz aylarda cumartesi yerine cuma satışa sunan ŞOK yeni aldığı kararla yine ürünleri cumartesi satışa sunmaya başladı.