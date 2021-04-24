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    • Ekonomi
    • 24.04.2021 12:26
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    • 24.04.2021 12:26
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    , , ve lerde aniden değişiyor! 2 saat geriye çekildi! Haftalık aktüellerde de...

    Ramazan ayında ülke genelinde kısmi kapanma kararının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte tüm işletmelerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Bu kapsamda geçen haftadan itibaren sonra ler daha erken saatte kapanıyor. Kısmi kapanmayla hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri de değişti. 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren hafta içi artık akşam 19.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu nedenle marketlerin yeni çalışma saatleri merak ediliyor. Aynı zamanda aktüel ürünlerini geçtiğimiz aylarda cumartesi yerine cuma satışa sunan yeni aldığı kararla yine ürünleri cumartesi satışa sunmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Marketlerde aniden değişti! Aktüel ürünler...

    A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerde aniden değişiyor! Hafta içi kapanış saatleri kısmi kapanmaya birlikte 2 saat geriye çekildi. Haftalık aktüellerde de değişiklik yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanıyor. Yeni karara göre hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde değişikliğe gidilerek akşam 19.00 ile sabah 05.00 olarak revize edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından işletmelerin açık olduğu saatlerde de değişiklik yaşandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri de böylece değişmiş oldu. Alışveriş yapmak isteyenler ise marketlerin kaçta kapandığını öğrenmek istiyor.

    AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNLERİ DEĞİŞTİ

    Aktüel ürünlerini geçtiğimiz aylarda cumartesi yerine cuma satışa sunan ŞOK yeni aldığı kararla yine ürünleri cumartesi satışa sunmaya başladı.

    BİM

    HAFTA İÇİ : 10.00 - 18.00

    HAFTA SONU: 10.00- 17.00

    A101

    HAFTA İÇİ : 10.00 - 18.00

    HAFTA SONU: 10.00- 17.00

        ŞOK

        HAFTA İÇİ : 10.00 - 18.00

        HAFTA SONU: 10.00- 17.00

        MİGROS

        HAFTA İÇİ : 10.00 - 18.00

        HAFTA SONU: 10.00- 17.00

        ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

        Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

        Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

            HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

            Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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            Haberler Ekonomi A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerde aniden değişiyor! 2 saat geriye çekildi! Haftalık aktüellerde de...