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    • Ekonomi
    • 24.04.2021 14:01
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    • 24.04.2021 14:01
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    Süre dolmak üzere! Bu cazip teklif başka yer yok! 24 Nisan İş Bankası, Garanti, TEB, Ziraat ...

    Bankalara uğrayarak çekecek olanlar taşıt, konut ve ihtiyaç oranları için sunulan en cazip fırsatı merak ediyor. Bankalar ay sonu nı duyurdu. Bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla dikkatleri üzerine çekiyor.

    takvim.com.tr
    Kredi faizinde en uygun teklifler geliyor!

    Süre dolmak üzere! Bu cazip teklif başka yer yok! 24 Nisan İş Bankası, Garanti, TEB, Ziraat, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler bankaların yaptığı güncel açıklamaları sıkı takip altına aldı. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı ön planda yer alıyor.

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: %1,54
    Taşıt kredisi: %1,50
    Konut kredisi: %1,32

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.49
    Taşıt kredisi: 1.79
    Konut kredisi: 1.74

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: %1,54
    Taşıt kredisi: %1,54
    Konut kredisi: %1,38

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.60
    Taşıt kredisi: 1.60
    Ev kredisi: 1.45

        TEB

        İhtiyaç kredisi: %1,60
        Taşıt kredisi: %1,75
        Konut kredisi: %2,00

        GARANTİ BBVA

        İhtiyaç kredisi: 2.22'den başlıyor. 100.000 lirada ise 1,79.
        Taşıt kredisi: 1.80
        Konut kredisi: 1.50'den başlıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

        DENİZBANK

        İhtiyaç kredisi: %2,23
        Taşıt kredisi: %1,74
        Konut kredisi: %1,79
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        Haberler Ekonomi Süre dolmak üzere! Bu cazip teklif başka yer yok! 24 Nisan İş Bankası, Garanti, TEB, Ziraat kredi faiz oranları...