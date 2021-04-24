Süre dolmak üzere! Bu cazip teklif başka yer yok! 24 Nisan İş Bankası, Garanti, TEB, Ziraat, kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler bankaların yaptığı güncel açıklamaları sıkı takip altına aldı. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı ön planda yer alıyor.

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32