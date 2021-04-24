Çalışanları ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ tekrar verilecek mi?

KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ tekrar verilecek mi? Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan zorlu pandemi koşullarında kısa çalışma desteği ile rahat bir nefes almıştı. Mart ayının bitişiyle birlikte sona eren kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı da merak ediliyordu. Peki kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?
KÇÖ UZATILDI MI?
1 yıl süren Kısa Çalışma Ödeneği için flaş bir gelişme yaşandı. Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.
Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.
Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.