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    • Ekonomi
    • 24.04.2021 09:22
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    • 24.04.2021 09:22
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    Çalışanları ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği ? ?

    Kısa çalışma ödeneği ? ? Pandemi döneminde milyonlarca çalışana verilen kısa çalışma ödenekleri geçtiğimiz ay sona ermişti. Ancak kısmi kapanma kararının gelmesinin ardından kısa çalışma ödeneğinin yeniden verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, KÇÖ uzatıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çalışanları ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ tekrar verilecek mi?

    KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ tekrar verilecek mi? Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu oldu. Milyonlarca çalışan zorlu pandemi koşullarında kısa çalışma desteği ile rahat bir nefes almıştı. Mart ayının bitişiyle birlikte sona eren kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı da merak ediliyordu. Peki kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?

    KÇÖ UZATILDI MI?

    1 yıl süren Kısa Çalışma Ödeneği için flaş bir gelişme yaşandı. Kısa Çalışma Ödeneği 3 ay daha uzatıldı.

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

    Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.

    Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

    Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." Dedi.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

        23.04.2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile şu bilgilere yer verildi;

        Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına,4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

        Başkan Erdoğan toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

        2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

        Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği ödemesi yapıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAYIT GÜNCELLEME

        IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

        İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

        Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.
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