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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 15:55
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    • 23.04.2021 16:08
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    halka arz başladı mı? ne zaman yapılacak?

    Yoğun talep alması beklenen halka arzlardan birisi olan halka arz başladı mı? ne zaman yapılacak? SPK'ya birçok şirket halka arz başvurusunda bulunuyor ve talep toplama tarihleri açıklanıyor. Son olarak Ziraat GYO'dan da bir açıklama geldi. Peki ? Ziraat GYO halka arz başladı mı?

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO halka arz başladı mı? Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak?

    Ziraat GYO halka arz başladı mı? Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak? SPK'ya halka arz başvurusu yapan şirketler arasında Ziraat GYO da eklendi. Ziraat GYO talep toplama tarihi ve hisse fiyatı duyuruldu. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Peki Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak?

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu.

    SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

    Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek.

    ZİRAAT GYO halka arz talep girişi nasıl yapılır?

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Ziraat GYO halka arz tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        ZİRAAT GYO HAKKINDA

        Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere 01.11.2016 tarihinde kurulmuştur.

        Ziraat Finans Grubu üyesi Ziraat GYO'nun portföyü ağırlıklı olarak devam etmekte olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri projesi ve ofis binalarından oluşmaktadır. Şirket hızla büyüyen yatırım portföyünü otel ve konut yatırımları ile çeşitlendirirken, yatırımcılarına uzun vadede optimum risk-getiri dengesinde gayrimenkul piyasası yatırım imkanı sunmayı hedeflemektedir. Portföyünü sektörün üzerinde kapitalizasyon oranı ile öngörülebilir kira nakit akışı oluşturacak şekilde yapılandırmaktadır.

        Şirket; Ziraat Finans Grubunun gücü ve desteği, deneyimli ekibi, şeffaf ve kurumsal yapısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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