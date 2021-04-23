Ziraat GYO halka arz başladı mı? Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak? SPK'ya halka arz başvurusu yapan şirketler arasında Ziraat GYO da eklendi. Ziraat GYO talep toplama tarihi ve hisse fiyatı duyuruldu. SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Peki Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak?
ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzını onayladığını duyurdu.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
Halka arz ile birlikte Ziraat GYO 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 1.173.405.000 TL artırarak 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek.
ZİRAAT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Ziraat GYO halka arz tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.