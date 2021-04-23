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    , yaz turizmine tam anlamıyla hazır! Otel personelleri aşılanıyor

    Karaderili Şirketler Grubu bünyesindeki 5 otelin personeli aşılanmaya başladı. ile aşılama programına başlandı. , ve 'ndaki diğer otellerdeki tüm personel yaz başına kadar aşılanmış olacak.

    Turizm aşısı

    Karaderili Şirketler Grubu bünyesindeki 5 otelin personeli aşılanmaya başladı. ile aşılama programına başlandı. , ve 'ndaki diğer otellerdeki tüm personel yaz başına kadar aşılanmış olacak.

    CEO'su Tevfik Talas, "Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlemleri üst seviyede uyguladık. '' kapsamında ciddi denetimlerden geçip sorunsuz şekilde ilerledik. Aşılama ile sistem daha güvenli hale gelecek" dedi.

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    Haberler Ekonomi Türkiye, yaz turizmine tam anlamıyla hazır! Otel personelleri aşılanıyor