Karaderili Şirketler Grubu bünyesindeki 5 otelin personeli aşılanmaya başladı. Yalova Terma City ile aşılama programına başlandı. Bodrum, Kütahya ve Kuşadası'ndaki diğer otellerdeki tüm personel yaz başına kadar aşılanmış olacak.

Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, "Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlemleri üst seviyede uyguladık. 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ciddi denetimlerden geçip sorunsuz şekilde ilerledik. Aşılama ile sistem daha güvenli hale gelecek" dedi.