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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 14:36
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    • 22.04.2021 14:36
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    2021 buzağı, manda, ne zaman yatacak? 2021 buzağı parası ne kadar?

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen hayvancılık destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanıyor. 2021 buzağı, manda, ne zaman yatacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı buzağı destek ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? 2021 buzağı parası ne kadar?

    2021 buzağı parası ne kadar? 2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı buzağı, manda ve malak desteği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemesi için tarih verdi.

    BUZAĞI MANDA MALAK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." dedi.

    2021 BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

    Askıya çıkarılan listelerde

    4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş,
    Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş,
    Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş,
    Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş şeklinde destekleme ücretleri belirlendi.

    BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
    Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
    İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
    Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
    Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

    Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

    Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

    Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

        İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

        Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

        Soy kütüğü desteği;

        Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
        Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
        Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
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        Haberler Ekonomi 2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? 2021 buzağı parası ne kadar?