2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? 2021 buzağı parası ne kadar?

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.