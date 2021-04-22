2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? 2021 buzağı parası ne kadar?

2021 buzağı parası ne kadar? 2021 buzağı, manda, malak desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı buzağı, manda ve malak desteği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemesi için tarih verdi.
BUZAĞI MANDA MALAK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." dedi.
2021 BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Askıya çıkarılan listelerde
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş,
Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş,
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş,
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş şeklinde destekleme ücretleri belirlendi.
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.