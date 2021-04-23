"GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖREBİLİR"

Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli."

EN ÇOK YATIRIM ALTIN VE GÜMÜŞE YAPILIYOR

Uzmanlar altın ve değerli madenlerde yükselişin devam edeceğini iddia ediyor. Son yıllarda büyük ivme kaydeden gram altın fiyatları küçük ve büyük ölçekte yatırımcının büyük ilgisini çekiyor. Özellikle gram gümüşe bu yıl olağanüstü bir talep olduğu sektör yetkililerinden alınan bilgiler arasında yer alıyor.