Altın fiyatları son günlerin en yüksek seviyesine yükseldi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken altın uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu. Analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman teknik olarak yer alan analizlerin 50 günlük hareketli bir şekilde yer alan ortalamanın kırılması ile beraber altının sonunda yukarı yönlü olarak oynaması yatırımcıların kontrol edebilecekleri hale gelmesine yardım etti. Analistler tarafından gelen değerlendirmeler sırasında teknik olarak yer alan göstergelerin 1840 dolar / ons seviyelerini hedef alarak gösterdiklerini açıkladılar.
"YAZ AYLARINA DİKKAT"
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaz aylarına işaret etti ve şunları kaydetti:
"Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir yükselişlerini 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.
"GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖREBİLİR"
Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli."
EN ÇOK YATIRIM ALTIN VE GÜMÜŞE YAPILIYOR
Uzmanlar altın ve değerli madenlerde yükselişin devam edeceğini iddia ediyor. Son yıllarda büyük ivme kaydeden gram altın fiyatları küçük ve büyük ölçekte yatırımcının büyük ilgisini çekiyor. Özellikle gram gümüşe bu yıl olağanüstü bir talep olduğu sektör yetkililerinden alınan bilgiler arasında yer alıyor.