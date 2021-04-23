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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 13:59
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    • 23.04.2021 13:59
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    Sakın satmayın uyarısı! Bundan sonra düşüş olmaz diyerek görüşünü değiştirdi! Altın yatırımcılarına şok haber!

    Altın yatırımcılarına şok haber! Tek tek açıklandı. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken aylar sonra 479 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sonrasında 'da çeyrek altın 766 liradan, 3 bin 50 liradan işlem gördü. Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları neden yükseliyor? soruları altın fiyatlarındaki son durumu ve yaşanan artış eğilimini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yaz aylarında yükseleceğini söyleyerek dikkat çeken yorumda bulundu.

    takvim.com.tr
    Sakın satmayın uyarısı! Gram altın görüşünü değiştirdi!

    Altın fiyatları son günlerin en yüksek seviyesine yükseldi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken altın uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu. Analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman teknik olarak yer alan analizlerin 50 günlük hareketli bir şekilde yer alan ortalamanın kırılması ile beraber altının sonunda yukarı yönlü olarak oynaması yatırımcıların kontrol edebilecekleri hale gelmesine yardım etti. Analistler tarafından gelen değerlendirmeler sırasında teknik olarak yer alan göstergelerin 1840 dolar / ons seviyelerini hedef alarak gösterdiklerini açıkladılar.

    "YAZ AYLARINA DİKKAT"

    Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaz aylarına işaret etti ve şunları kaydetti:

    "Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir yükselişlerini 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.

    "GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖREBİLİR"

    Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli."

    EN ÇOK YATIRIM ALTIN VE GÜMÜŞE YAPILIYOR

    Uzmanlar altın ve değerli madenlerde yükselişin devam edeceğini iddia ediyor. Son yıllarda büyük ivme kaydeden gram altın fiyatları küçük ve büyük ölçekte yatırımcının büyük ilgisini çekiyor. Özellikle gram gümüşe bu yıl olağanüstü bir talep olduğu sektör yetkililerinden alınan bilgiler arasında yer alıyor.

        JP Morgan yükselmeye devam edecek…

        JP Morgan tarafından gelen açıklamalara bakılacak olduğu zaman yükseliş beklentileri dikkatleri çekiyor. Kuruluş aracılığı ile hazırlanmış olan rapor içerisinde dolar ABD tahvil faizleri üzerinde yaşanmakta olan gerileme ile beraber uyumlu olarak yer alan düşüşlerin yukarı yönlü olarak meydana gelen trend içerisinde trendin tersine hareket etmiş olduğunu aktardı. Fakat bunun karşısında geçici olmasından ötürü de beklentileri karşılamaya devam ediyor olduğunu anlattı.

        Değerlendirme sırasında ABD sırasında açıklanmış olan verilere bakılacak olduğu zaman güçlü gelmesi ile beraber devam eden eğilimler söz konusu oldu. Fed tarafından nisan ayı içerisinde tutanaklara bakılacak oluğu zaman varlık alımlarının azaltılması ile beraber resmi mesajlar verilecek olduğu dikkatleri çekti.

        JP morgan dolar için aralarına katılmış olan Japonya, İsviçre ile beraber İngiltere merkez bankaları güvercin kalmasından ötürü beklenmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında da uzun vadeli olarak pozisyonların devam edeceğini dile getirdi.

        ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

        Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları kaydetti: "TL'de dün dolar karşısında yüzde 1'e yaklaşan bir değer kaybı yaşandı. Baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde benzer bir trend göremiyoruz. Burada ABD ile ilişkilerin kısa vadede daha da gerileyeceği endişesi etkiliydi. Bunun yanı sıra rezervlerin gerekirse daha fazla satılabileceği söylemi de endişe yarattı."

            ALTINDA DA YENİ REKOR

            Öte yandan gram altın da 479 lirayı geçti. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 479,1 liradan işlem görüyor.

            Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.791 dolardan alıcı buluyor.

            İşlemci şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisine yönelik riskler devam ediyor. Geçen haftalarda küresel risk iştahındaki canlı seyir ve faizin yüzde 19'da sabit tutulması risklerin fiyatlamalarda daha az hissedilir olmasını sağlamıştı. Ancak küresel satış baskısı başladığında TL önemli bir değer kaybı yaşadı.

            Bunun yanı sıra hafta sonu tatili üç gün olacak. Hafta sonunda yaşanabilecek olayların riskleri göz önüne alan yatırımcılar bir süredir olduğu gibi pozisyonlarını hafta sonu için kapadığını görüyoruz. Gerekirse hafta başında tekrar açıyorlar. Tüm bunlar TL için iyimser bir söylem yapamamamıza neden oluyor."
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            Haberler Ekonomi Sakın satmayın uyarısı! Bundan sonra düşüş olmaz diyerek gram altın görüşünü değiştirdi! Altın yatırımcılarına şok haber!