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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 11:03
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    • 23.04.2021 11:03
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    Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin! Hızlıca fırladı, meğerse...

    Hızlıca fırladı, meğerse... faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Günümüzde pek çok vatandaş hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32, 34 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek faizler hakkında bilgi alıyor.

    takvim.com.tr
    Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!

    Bankada para birikimi olana bankalardan müjdeli haber verildi. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifleri duyurmaya başladı.

    Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!

    Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!

        Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!

        MEVDUAT HESAPLAMA

        Para x Bankanın faiz oranı x Vade (gün), 36500 formülü

        32 günlük örnek mevduat faizi hesaplama;

        Faiz: 16,00
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.240 TL

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin! Hızlıca fırladı, meğerse...