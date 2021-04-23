Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin! Hızlıca fırladı, meğerse...

Bankada para birikimi olana bankalardan müjdeli haber verildi. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifleri duyurmaya başladı.
Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!
Cebinde parası olanlara müjde! 32 ve 34 günde paranıza para ekleyin!