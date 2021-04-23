Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana "Nakdi Ücret Desteği" veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yasaya göre, kafeler, restoranlar, bilardo salonları, düğün salonları, spor, güzellik salonları, kaplıcalar ile internet kafelerindeki çalışanlar için de nisan ve nayıs aylarında bin 500 TL destek ödemesi yapılacak.