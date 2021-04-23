Kısa Çalışma Ödeneği saat kaçta yatar 2021? Kısa Çalışma Ödeneği e-Devlete ne zaman düşer 2021? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği Mart ayı sonunda bitmişti ve bu durum herkesi üzmüştü. Koronavirüs vakalarının artması ve salgınla mücadelede yeni kararlar alınmasıyla birlikte vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği'nin de yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı. İşte tüm gelişmeler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; "Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanana işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."
2021 yılı Mart ayında, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle birlikte toplamda 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.