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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 10:49
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    • 23.04.2021 10:49
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    kapalı mı? 23 Nisan havale EFT yapılır mı?

    kapalı mı? 23 Nisan havale EFT yapılır mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil nedeniyle birçok kurum çalışmıyor. Tatilde bankaların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan havale EFT yapılır mı? 23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı?

    takvim.com.tr
    23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? 23 Nisan havale EFT yapılır mı?

    23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? 23 Nisan'da bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan havale EFT yapılır mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Resmi tatillerde bankaların havale yöntemlerinin çalışıp çalışmadığı yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte bankalarla ilgili merak edilen bilgiler!

    23 NİSAN HAVALE EFT YAPILIR MI?

    23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle bankaların kapalı olmasından dolayı EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

    EFT bankalar arası bir işlem olduğu için resmi tatillerde ve hafta sonlarını takiben ilk iş gününde EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

    Havale ise aynı bankanın işlemi olduğu için o gün içerisinde yapılan işlemler anında yapılıyor. Dolayısıyla Cuma, cumartesi ve Pazar havale yapılabilecek.

    23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

    23 Nisan günü bankalar hizmet vermiyor.

        RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

        Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

        Örneğin; 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
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        Haberler Ekonomi 23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? 23 Nisan havale EFT yapılır mı?