23 Nisan bankalar açık mı kapalı mı? 23 Nisan havale EFT yapılır mı?

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

Örneğin; 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.