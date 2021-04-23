Hükümet düğmeye bastı! Sahibinden ikinci el araba alım satımı için flaş karar! Devreye girdi!

SAHTE DEKONT VE MESAJ

Bir diğer konu ise son günlerde ortaya çıkan 'sahte dekont'. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aracını satmak isteyen vatandaşa, alıcı tarafından bir dekont gönderiliyor. Burada, aracın satış miktarı olan paranın, alıcı tarafından satıcının banka hesabına aktarıldığı yazıyor. Ardından, vatandaşa bu kez bankadan gelmiş gibi görülen bir mesaj geliyor ve mesajda 'hesabınıza EFT girişi olmuştur' deniliyor. Bu mesajlar üzerine satış işlemi gerçekleşiyor. Ancak saatler sonra banka hesabını kontrol eden vatandaş paranın yatmadığını görünce, dolandırıldığını anlıyor.