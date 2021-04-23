Hükümet düğmeye bastı! Sahibinden ikinci el araba alım satımı için flaş karar! Devreye girdi!

İkinci el oto alım-satımında 'kapora tuzağını' sağır sultan duydu. Ekspertiz raporu zorunluluğu getirildi ama ek süre verildi. Zorunlu olmasa dahi es geçilemeyecek bir detay. 'Güvenli Ödeme Sistemi' devreye girdi, tüm noterlerde uygulanıyor. Maliyeti en fazla 22 lira ama hâlâ para hesaba gelmeden araç devredenler var.
Parça tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle sıfır araç bulunamaması, döviz bazlı fiyat artışı ve zamlı yeni modeller nedeniyle ikinci el oto pazarında yine hareketli günler yaşanıyor. İkinci el oto alım satım pazarı yılda ortalama 8 milyon adedi buluyor. Bu durum alınan tüm önlemlere rağmen dolandırıcılara da kapı aralıyor. 'Kapora tuzağı' en çok bilineni. O kadar uyarıya ve yaşanan mağduriyet örneğine rağmen halen kaporalarını kaptıranların hikayesini okuyoruz.
10 ARAÇTAN 4'ÜNDE YOK
'Alıcının parayı göndermesi fakat farklı bahanelerle aracın başkasına devredilmesini istemesi' de araç sahiplerini mağdur eden bir yöntem. Ekspertiz yaptırmadan alınan araçlar ise başlı başına mağduriyet kaynağı. Her 10 araçtan 6'sının satışında ekspertiz raporu alınıyor ama geri kalan 4 araçla ilgili alıcının zora düşme ihtimali var. Raporla ilgili geçtiğimiz günlerde düzenleme yapılmıştı.