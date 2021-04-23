2021 buzağı destek parası yattı mı? Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı desteği ne kadar?

2021 buzağı destek parası yattı mı? Buzağı destekleri ne zaman yatacak? Hayvancılık desteği alan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Buzağı destek ödemelerinin ne zaman yatacağına ilişkin duyuru yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelerin ne zaman yatacağını açıkladı.
BUZAĞI DESTEK PARASI YATTI MI?
Bakan Pakdemirli, 22 Nisan tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.
Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem) 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."
BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
4 ay ve üzeri buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 370 TL
Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 175 TL olacaktır.
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.