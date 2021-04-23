Dolar, euro ve sterlindeki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2550 liradan, avro 9,9360 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu. Peki, 23 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları ve dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmeme kararının ardından günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 439,63 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 6.938,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 15.320,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91'lik artışla 6.267,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98'lik yükselişle 24.398,41 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,208 değer kaybederek 1,201 seviyelerinden işlem gördü.
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'nin toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YATAY
Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla 1,797.92 dolara kadar yükselen yükselen altının ons fiyatı, gelen satışlarla 1,780 dolar düzeyine geriledi.
Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan'da artan Covid-19 vakalarının talep üzerinde baskı yaratacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.