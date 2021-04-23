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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 17:33
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    • 23.04.2021 17:33
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    23 Nisan ve ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve kaç TL?

    ve daki son alış satış fiyatlarını merak edenler konu hakkındaki araştırmalarına akşam saatlerinde başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bugün iç piyasalar tatilde. Bir önceki kapanışta en düşük 8,1024 ve en yüksek 8,2059 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,1897'den tamamlamıştı. Peki, 23 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve kaç TL? İşte canlı döviz kurlarında son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlindeki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2550 liradan, avro 9,9360 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu. Peki, 23 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları ve dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

    Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmeme kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 439,63 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 6.938,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 15.320,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91'lik artışla 6.267,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98'lik yükselişle 24.398,41 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,208 değer kaybederek 1,201 seviyelerinden işlem gördü.

    ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'nin toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

    ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, PETROL YATAY

    Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki düşüşün güvenli liman yatırım araçlarına olan talebi artırmasıyla 1,797.92 dolara kadar yükselen yükselen altının ons fiyatı, gelen satışlarla 1,780 dolar düzeyine geriledi.

    Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan'da artan Covid-19 vakalarının talep üzerinde baskı yaratacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.89 artışla 64.92 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.00 düşüşle 61.60 dolar,

        - altın yüzde 0.67 düşüşle 1,781.78 dolar,

        - gümüş yüzde 1.45 düşüşle 26.16 dolar,

        - bakır yüzde 1.78 artışla 9.950.00 dolar,

        - platin yüzde 0.48 düşüşle 1,211.44 dolar,

        - paladyum yüzde 1.40 düşüşle 2,838.15 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 475 liraya, çeyrek altın 783 liraya, Cumhuriyet altını da 3,121 liraya geriledi.

        Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altın Çarşamba günü 1,797 dolar/ons seviyesine kadar uzanırken, son iki ayın en yüksek düzeyine çıktığı anımsatılarak, şu değerlendirme yapıldı:

        "Küresel çapta artan vaka sayıları aşılama çalışmalarını gölgede bırakmaya başlamışken güvenli liman altına yöneliş de sürüyor. Hindistan başta olmak üzere vaka sayılarında yeni rekor kaydedildiği günde piyasalar, risk iştahını kaybettiği bir günü yaşadı.

        "Dolar endeksindeki geri çekilme devam ederken, 91 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Altını güçlü kılmaya devam eden bu gelişme, ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki geri çekilmeyle birleşince altın adına pozitiflik kaçınılmaz oluyor.

        "Dünkü seansı 1,793 seviyesinden tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kazanç yazarak seansı tamamlamış oldu.

        "Gümüş ise dünkü seansta 26.64 dolar/ons seviyesini kaydederek son altı haftanın en yüksek seviyesini görmesinin yanı sıra günlük bazda yüzde 2.7 kazanç elde ederek güçlü kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. 26.55 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, paladyumun ardından günün en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı.

            "Platin de günün kazançlı çıkan bir diğer kıymetli madeni olurken, 1,200 dolar/onsun üzerinde tutunmayı başardı. 1,190 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1,217 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.2 kazanç yazmış oldu.

            "Paladyum, rallisine durmaksızın devam ederken, rekor seviye kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. 2896 dolar/ons seviyesiyle rekor yükselişini sürdüren paladyum, hikayesini toparlanan ekonomilerden ve araba üreticilerin hammadde kullanım ihtiyacından almaya devam ediyor. Dünkü seansı 2,880 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 4.2 kazançla seansı tamamladı.

            "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri 0.50-1.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ederken, Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretti. Toplamda 1,064 kg altın, 20,169 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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            Haberler Ekonomi 23 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin kaç TL?