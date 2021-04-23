Dolar, euro ve sterlindeki son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,2550 liradan, avro 9,9360 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu. Peki, 23 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurları ve dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?