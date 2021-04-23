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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 14:35
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    • 23.04.2021 14:48
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    Son dakika: ve Türkiye'de limited şirketler kurdu! İşte Google TikTok ve Twitter'a atanan isimler!

    Son dakika haberleri... İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya platformlarının Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracaklarını açıklamalarının ardından , ve 'ın limited şirket kurduğunu ve şirket bilgilerinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

    İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter'ın dün (22 Nisan 2021) limited şirketler kurduklarını ve bu şirketlerin bilgilerinin Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığını aktardı. Akdeniz, Facebook ve diğerlerinin ise henüz şirket oluşturmadığını kaydetti.

    Akdeniz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

    "Twitter'a müdür olarak ABD'de yer alan T.I. Redwing LLC adlı şirket atandı. Tüzel kişilik adına yine ABD'de yaşayan Kevin Cope hareket edecektir. Twitter'ın Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 10.000 (onbin) TRY.

    TikTok'a müdür olarak merkezi Singapur'da yer alan TikTok PTE Ltd şirketi atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise İrlanda'da yaşayan Cormac Patrick Keenan hareket edecektir. TikTok'un Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 100.000 (yüzbin) TRY.

        Google'ın yeni şirketine ise müdür olarak ABD'de yer alan Google LLC şirketi müdür olarak atanmıştır. Tüzel kişilik adına ise ABD'de yaşayan Kenneth Hohee Yi hareket edecektir. Türkiye'de kurduğu yeni şirketin sermaye değeri ise 150.000 (yüzellibin) TRY."

        "Facebook ve diğer sosyal medya platformları da benzer paravan şirketler kurarak Türkiye'deki yükümlülüklerini kağıt üstünde yerine getirecekler gibi gözüküyor" diyen Akdeniz, "Hayırlara vesile olsun" ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Google TikTok ve Twitter Türkiye'de limited şirketler kurdu! İşte Google TikTok ve Twitter'a atanan isimler!