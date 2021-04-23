İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter'ın dün (22 Nisan 2021) limited şirketler kurduklarını ve bu şirketlerin bilgilerinin Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığını aktardı. Akdeniz, Facebook ve diğerlerinin ise henüz şirket oluşturmadığını kaydetti.