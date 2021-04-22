THODEX sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Yurtdışına mı kaçtı? THODEX battı mı?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Thodex kripto para borsasında işlem yapan yatırımcıların hesaplarına ve paralarına ulaşılamadığı belirtilirken son iddia ise Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı yönünde.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter, Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu. Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."