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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 08:45
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    • 22.04.2021 08:45
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    THODEX sahibi ? Yurtdışına mı kaçtı? ?

    ? THODEX sahibi ? sorusu gündeme oturan konuların başında geliyor. Kullanıcılar THODEX sitesindeki hesaplarına erişim yapamazken, THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurtdışına gittiği iddia edildi. Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki dir?

    takvim.com.tr
    THODEX sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Yurtdışına mı kaçtı? THODEX battı mı?

    THODEX sahibi kimdir? THODEX sahibi Faruk Fatih Özer kimdir sorularına yanıt aranıyor. Türk kripto para borsalarından birisi olan THODEX'in batıp batmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Kullanıcılar siteye giriş yapamazken hesapların ne olacağı merak ediliyor. Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, "Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik" dedi. Bu gelişmenin ardından Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

    FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

    Thodex kripto para borsasında işlem yapan yatırımcıların hesaplarına ve paralarına ulaşılamadığı belirtilirken son iddia ise Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı yönünde.

    Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter, Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu. Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."

    THODEX BATTI MI?

    Sosyal medyada bazı kullanıcılar günlerdir para çekme işlemi yapamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddia etti.

        ÇİFTLİK BANK'A BENZETİLDİ

        Firmadan ise çelişkili açıklamalar geldi. İlk olarak 6 saat süreceği belirtilen bakım çalışmasının, son yapılan devir işlemi açıklaması ile 4-5 gün daha devam edeceği kaydedildi. Endişeli Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Olay, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Mağdurların bazılarının 'Thodex'in battığı ve sahiplerinin yurtdışına kaçtığıyla' ilgili paylaşımları ise dikkat çekti. Olayı 'Çiftlik Bank'a benzetenler dahi oldu.
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        Haberler Ekonomi THODEX sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Yurtdışına mı kaçtı? THODEX battı mı?