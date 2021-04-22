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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 09:22
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    • 22.04.2021 09:22
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    ! ürünler yine dopdolu! Yürüyüş bandı fırsatı…

    Vatandaşlar tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren merakla araştırılır oldu. Her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinin güncel kataloğunda çok iyi fırsatlar var. Bu hafta ürünler yine dopdolu, özellikle yürüyüş bandındaki kampanya yoğun ilgi görüyor. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için de yer alan kampanyaları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Nisan 2021 Perşembe!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Nisan 2021 Perşembe yayınlanır yayınlanır merak konusu oldu ve incelenmeye başlandı. Her hafta hangi ürünlerde indirim olacağı heyecanla takip edilirken güncel katalogta da her evin ihtiyacını karşılayacak seçenekler yer alıyor. Bugün markete giderek indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri görmek ve ihtiyaçlarını belirlemek istiyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 NISAN 2021 PERŞEMBE!

    Beyaz eşya kampanyaları

        Lisanslı taraftar ürünleri

        televizyon kampanyası

        ayakkabı dolabı

            atıştırmalık ürünler

            temel gıda ürünleri

            oyuncaklar

                elektrikli ev aletleri

                çamaşır makinesi

                kulaklıklar

                    tava tencereler

                    Toshiba televizyon

                    bisiklet
                        Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Nisan 2021 Perşembe! A101 aktüel ürünler yine dopdolu! Yürüyüş bandı fırsatı…