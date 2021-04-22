SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: 3 ay daha uzatıldı! İşletmelere pandemi kredisi





SENDİKALAR: ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ



TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla da ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Öncelikle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm ilgililere teşekkür ediyoruz."

KDV İNDİRİMLERİ HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK

Ayrıca alınan son dakika kararları kapsamında; İşyeri kiralama, yolcu taşımacılık ve bakım-onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine 8 olacak.

Konaklama ile yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine 1 ödenecek.

Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.