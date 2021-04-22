SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: 3 ay daha uzatıldı! İşletmelere pandemi kredisi

Ekonomide pandemi desteğinin birçok kalemiyle ilgili önemli son dakika kararları alındı. Haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. Son dönemde çalışma dünyasından gelen "kısa çalışma ödeneği sürsün" taleplerine hükümet sessiz kalmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün çifte müjde birden verdi. Tüm sektörler için kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Turizm sektöründeki KDV indirimlerinin de haziran sonuna kadar devam edecek. İş dünyası ve esnaf örgütleri Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
HAZİRAN SONUNA UZADI
Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Başkan Erdoğan, toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulundu. Sektör temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, turizmin sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktardı.
Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında şunları kaydetti: "Turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."