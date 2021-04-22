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    'nın kurucusu , en zenginler listesinde ikincilik koltuğunu kaybetti (Ekonomi haberleri)

    'nın kurucusu , en zenginler listesinde ikincilik koltuğunu kaybetti. Genç milyarderin koltuğuna Louis Vuitton, TiffanyCo, ve gibi markaların sahibi LVMH'nin Başkanı oturdu. Arnault'nun serveti 176.3 milyar dolara çıktı. Musk'ın ise 174.6 milyarı doları var.

    İkinciliği Elonde tutamadı

    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, en zenginler listesinde ikincilik koltuğunu kaybetti. Genç milyarderin koltuğuna Louis Vuitton, TiffanyCo, Christian Dior ve Fendi gibi markaların sahibi LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault oturdu. Arnault'nun serveti 176.3 milyar dolara çıktı. Musk'ın ise 174.6 milyarı doları var.

    İŞLETMELERE 100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ
    Pandemiden     zarar gören işletmelerin yaralarını sarmak için yeni adım atılıyor. KOSGEB aracılığı ile cirosu düşen ve sıkıntıya giren onbinlerce işletmeye ödemesiz dönemli ve vadesi uzun 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanması planlanıyor. Bu krediden pandemide zarar gören, ciro kaybı ve sıkıntı yaşayan işletmeler yararlanacak. Çalışma, Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilecek. İşletmeler kefilteminat gibi konulara takılmayacak.

    HEATHROW TACINI KAPTIRIYOR
    İngiltere     merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder'in makalesinde Heathrow'un Avrupa tacını İstanbul Havalimanı'na kaptırabileceği belirtildi. İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

        GENÇLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ
        Turkcell'in,         artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik başlattığı Cyber Camp'a 3 bini aşkın genç başvururken, çevrim içi eğitimler 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Cyber Camp ile Türkiye'ye yeni siber güvenlik uzmanları kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

        HACİZ COİN
        Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti. Kararda "Bu tür paraların emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir" denildi.
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        Haberler Ekonomi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, en zenginler listesinde ikincilik koltuğunu kaybetti (Ekonomi haberleri)