Tesla'nın kurucusu Elon Musk, en zenginler listesinde ikincilik koltuğunu kaybetti. Genç milyarderin koltuğuna Louis Vuitton, TiffanyCo, Christian Dior ve Fendi gibi markaların sahibi LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault oturdu. Arnault'nun serveti 176.3 milyar dolara çıktı. Musk'ın ise 174.6 milyarı doları var.
İŞLETMELERE 100 BİN TL KREDİ DESTEĞİ
Pandemiden zarar gören işletmelerin yaralarını sarmak için yeni adım atılıyor. KOSGEB aracılığı ile cirosu düşen ve sıkıntıya giren onbinlerce işletmeye ödemesiz dönemli ve vadesi uzun 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlanması planlanıyor. Bu krediden pandemide zarar gören, ciro kaybı ve sıkıntı yaşayan işletmeler yararlanacak. Çalışma, Kredi Garanti Fonu üzerinden organize edilecek. İşletmeler kefilteminat gibi konulara takılmayacak.
HEATHROW TACINI KAPTIRIYOR
İngiltere merkezli The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder'in makalesinde Heathrow'un Avrupa tacını İstanbul Havalimanı'na kaptırabileceği belirtildi. İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.