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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 07:38
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    • 22.04.2021 07:38
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    yatan iller 22 Nisan! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

    22 Nisan yatan iller hangileri? Evde bakım parası kaç ilde yattı? Evde bakım paralarının yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanan konuların başında geliyor. E-Devlet aracılığıyla da sorgulanabilen evde bakım maaşları, engelli veya yaşlı ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak veriliyor. Nisan ayı evde bakım maaşları birçok ilde yatırıldı. Peki 22 Nisan hangileri?

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 22 Nisan! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 22 Nisan günü de araştırılan konulardan birisi oldu. Evde bakım parası her ay düzenli olarak farklı illerde farklı tarihlerde yatırılıyor. Nisan ayı maaşları da birçok ilde yatırılmış durumda. Vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını E-Devlet sayfalarından da kontrol edebiliyor. Peki, 22 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    22 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Amasya

    2- Kırklareli

    3- Edirne

    4- Bolu

    5- Samsun

    6- Aksaray

    7- Ordu

    8- Hatay

    9- Sakarya

    10- Antalya

    11- Afyonkarahisar

    12- İzmir

    13- Balıkesir

    14- Isparta

    15- Konya

    16- Diyarbakır

    17- Manisa

    18- Uşak

    19- Bilecik

    20- Adıyaman

        21- Gaziantep

        22- Zonguldak

        23- Osmaniye

        24- Erzincan

        25- Tekirdağ

        26- Şanlıurfa

        27- Bursa

        28- Adana

        29- Karabük

        30- İstanbul

        31- Kars

        32- Mersin

        33- Erzurum

        34-Kayseri

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 22 Nisan! Evde bakım parası kaç ilde yattı?